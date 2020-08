Energia: Usa, pronto l’ok per perforazioni petrolifere nel Rifugio naturale nazionale artico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017, quando sia la Camera dei rappresentanti che il Senato erano sotto il controllo del Partito repubblicano, il Congresso aveva già concesso il via libera alla concessione di contratti petrolifere in alcune zone del Rifugio naturale nazionale artico. Secondo Bernhardt, le perforazioni potranno avvenire solo in maniera ecocompatibile. “Il Congresso ci ha dato una direttiva molto chiara, dobbiamo agire in maniera coerente”, ha spiegato il segretario all’Interno. “Ho un certo grado di fiducia sul fatto che possiamo fare questo lavoro in maniera responsabile, sostenibile e benigna dal punto di vista ambientale”. Il rifugio, noto anche con l’acronimo Anwr, si trova tra l’Oceano artico e lo Stato canadese dello Yukon. Il Congresso ha ritenuto di porlo sotto protezione nel 1980 per proteggerne il paesaggio quasi totalmente disabitato. Al momento non vi sono stime chiare sulle riserve del sottosuolo. (Nys)