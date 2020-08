Pensioni: Salvini, 88 per cento aventi diritto ha richiesto Quota 100

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini torna sul tema delle pensioni. "Elsa Fornero ha fatto una legge sciagurata, che ha prodotto migliaia di esodati e rovinato la vita a troppe famiglie da Nord a Sud - spiega - anziché tacere o scusarsi, adesso tifa per la cancellazione di Quota 100 anche se è un oggettivo successo. Al 30 giugno di quest'anno registriamo 287 mila domande su 327 mila potenziali beneficiari entro la fine del 2020. Significa che circa l'88 per cento dei cittadini interessati ha fatto richiesta, alla faccia della Fornero, del Pd e di Renzi. Se il governo pensa di mettere mano alle pensioni troverà la ferma opposizione della Lega in Parlamento e nel Paese". (Rin)