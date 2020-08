Tunisia, Saied riceve Lamorgese e Di Maio: "Da noi ampi sforzi per combattere i flussi illegali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è “profondamente impegnata” a frenare i flussi migratori illegali verso l'Italia, ma ha bisogno della cooperazione dell'Europa per affrontare alla radice le “cause profonde della migrazione”. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica, Kais Saied, durante un incontro con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, accompagnati dal commissario europeo per gli Affari interni, la svedese Ylva Johansson, e dal commissario europeo per il Vicinato e l'allargamento, l'ungherese Oliver Varhelyi. “Il presidente Saied ha enfatizzato i vasti sforzi per combattere le migrazioni irregolari, insistendo sull’ulteriore cooperazione per combattere le cause profonde delle migrazioni”, si legge sull’account ufficiale della presidenza tunisina. L’incontro è iniziato questa mattina intorno alle ore 12:00, in ritardo rispetto al programma. Una piccola manifestazione di protesta con decine di persone si è svolta davanti alla sede della presidenza a Cartagine, città a 16 chilometri dalla capitale Tunisi che ospita il Palazzo presidenziale tunisino: secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, si tratta in particolare dei familiari delle persone rimpatriate in Tunisia e di alcuni giovani emigrati illegalmente in Italia.Prima della partenza per la Tunisia, il ministro Lamorgese ha incontrato a Ciampino i due commissari europei a cui ha illustrato i numeri e le modalità del flusso migratorio in partenza dalla Tunisia verso l’Italia. “La Tunisia è un partner chiave dell’Ue e ci impegniamo per la sua prosperità e stabilità. Siamo pronti a sviluppare ulteriormente il nostro partenariato a vantaggio sia della Tunisia che dell’Unione”, ha scritto su Twitter il commissario Varhelyi. Da parte sua, la commissaria Johansson ha detto che l’incontro con il presidente tunisino Saied sarebbe servito a “sviluppare una forza partnership sulle migrazioni”. Nei primi 17 giorni di agosto sono sbarcate in Italia 2.041 persone, con un picco di 447 sbarchi nella sola giornata di ieri (16 agosto). Da inizio anno sono sbarcati in Italia 6.727 tunisini, pari al 42 per cento delle nazionalità dichiarate. L'Italia, dal canto suo, ha ripristinato i voli interrotti a causa della pandemia di Covid-19 per rimpatriare 80 tunisini a settimana. (Res)