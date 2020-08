Brasile: aviazione civile, via libera a servizio sperimentale consegna cibo con droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per l'aviazione civile del Brasile (Anac) ha autorizzato per la prima volta l'uso di droni per i servizi di consegna del cibo. La licenza per l'utilizzo di velivoli senza pilota è stata concessa in via sperimentale alla società Speedbird, che fornirà servizi alla startup di mobilità e ristorazione iFood. L'autorizzazione, valida fino ad agosto 2021, è stata concessa per il modello di drone Dlv-1, che pesa 9 chili, può trasportare carichi fino a 2 chili a una velocità massima di 32 chilometri all'ora e viaggiare anche oltre la linea visiva del responsabile dell'apparecchio. (segue) (Brb)