Brasile: aviazione civile, via libera a servizio sperimentale consegna cibo con droni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto si articola in due fasi successive. Il primo test permetterà di far partire derrate dal centro commerciale Iguatemi, nella città di Campinas (stato di San Paolo), in zone in cui si concentrano più ristoranti. Da questi punti di raccolta, il personale addetto alle consegne provvederà a portare il cibo agli esercenti. Un secondo test prevede invece il trasporto dai ristoranti del centro commerciale verso le abitazioni in condomini nella zona del centro commerciale. Il percorso di 2,5 chilometri per cui gli addetti alle consegna in moto o in bici impiegano normalmente 10 minuti, potrebbe essere fatto in 4 minuti dal drone. (segue) (Brb)