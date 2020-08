Brasile: aviazione civile, via libera a servizio sperimentale consegna cibo con droni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Campinas presenta caratteristiche particolari che ci hanno spinto a sceglierla per la sperimentazione. Abbiamo un numero di ordini considerevoli e abbiamo la possibilità di operare su tragitti che ci permettono di lavorare in sicurezza senza sorvolare sulla testa delle persone ed esporre a pericolo coloro che sono a terra", ha spiegato il responsabile dell'innovazione logistica di iFood, Fernando Martins ad Agencia Brasil. Non ci sono ancora previsioni per l'inizio della sperimentazione. L'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus non permette al momento di stabilire una data esatta per l'avvio della sperimentazione. "I prossimi passi dipenderanno da questa fase di test. Siamo ottimisti e al termine potremmo già richiedere più rotte e testare il servizio in più città tra le 200 che abbiamo già mappato", ha detto Martins. (Brb)