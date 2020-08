Speciale scuola: ministro Istruzione Polonia, istituti possono riaprire tranquillamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole della Polonia possono operare tranquillamente in una schiacciante maggioranza dei comuni. Lo ha assicurato il ministro dell'Istruzione, Dariusz Piontowski, parlando all'emittente "Radio Gdansk". Per il ministro la maggior parte degli istituti scolastici tornerà al suo funzionamento tradizionale a partire dal primo settembre. "I contagi da coronavirus appaiono in numero significativo soltanto in alcuni voivodati. Il ministero della Sanità ha introdotto misure speciali nelle aree più a rischio, ovvero quelle "gialle" e "rosse", dove sono in vigore obblighi un pò più stringenti che altrove in Polonia. Se guardiamo alla cartina del Paese, si tratta di pochi distretti", ha precisato Piontkowski. Il ministro ha ricordato che agli alunni non sarà imposto di coprire naso e bocca con le mascherine. "Se ci fosse un aumento dei contagi, allora naturalmente potrebbe essere introdotto tale obbligo", ha aggiunto. A essere necessari saranno invece il lavaggio periodico delle mani e la disinfezione prima dell'ingresso a scuola. "Tutti gli istituti che hanno segnalato il bisogno, ovvero oltre 17 mila scuole, hanno ottenuto distributori elettronici di igienizzante", ha informato Piontkowski, aggiungendo che "non vanno toccati e distribuiscono l'igienizzante in modo automatico. Ci sarà anche l'obbligo di aerare le aule almeno una volta ogni ora. (Vap)