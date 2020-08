Regno Unito: Downing Street, premier Johnson al lavoro per risolvere questione esami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito non rinvierà la pubblicazione dei risultati del Certificato generale di istruzione secondaria (Cgse). Lo ha detto ai giornalisti il portavoce ufficiale del primo ministro, secondo cui lo stesso Boris Johnson ha interrotto le vacanze per arginare la crisi provocata dai voti assegnati dall’algoritmo del governo agli studenti dopo l’interruzione dell’attività scolastica. Johnson questa mattina ha tenuto una riunione telefonica dalla Scozia – dove si trova per una settimana di vacanza – con il ministro dell’Istruzione, Gavin Williamson e con i rappresentanti dell’Ofqual, l’ente regolatore per gli esami, telefonando dall'inizio della sua vacanza di una settimana in Scozia. L’obiettivo del governo, ha aggiunto il portavoce, è “trovare il sistema più equo possibile”. Diversi esponenti del Partito conservatore britannico ieri hanno criticato il governo per aver utilizzato un algoritmo che ha stabilito i voti degli esami degli studenti sulla base di alcune stime degli insegnanti. L’algoritmo, uno strumento utilizzato dopo il blocco dell’attività scolastica imposto dalla pandemia di Covid-19, ha di fatto ridotto i voti indicati dai docenti per circa il 40 per cento degli studenti. (segue) (Rel)