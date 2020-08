Regno Unito: Downing Street, premier Johnson al lavoro per risolvere questione esami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’abbassamento del voto degli esami di maturità ha impedito l’accesso alle migliori università a diverse migliaia di studenti. Robert Halfon, presidente della commissione parlamentare per l'istruzione in parlamento ed esponente del Partito conservatore ha descritto la situazione come “farsesca”. “Si è creata confusione tra alunni, presidi e insegnanti di scuola ed è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento", ha detto Halfon all’emittente televisiva “Bbc”, criticato di fatto l’operato del governo guidato dal leader del suo partito, Boris Johnson. Ieri sera l’ente regolatore per gli esami ha pubblicato sul proprio sito web una guida per presentare ricorso contro il voto, ma dopo poche ore questo documento è stato ritirato in quanto risultava necessaria un’ulteriore revisione. Non sono mancati anche gli attacchi da parte del Partito laburista, all’opposizione, che ha parlato di “incompetenza inaccettabile” da parte dell’esecutivo. (Rel)