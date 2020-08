Repubblica Ceca: coronavirus, mascherine nuovamente obbligatori al chiuso e sui trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Repubblica Ceca indossare mascherine negli spazi chiusi e sui mezzi di trasporto pubblico sarà nuovamente obbligatorio a partire dal primo settembre. Lo ha riferito oggi il ministro della Sanità, Adam Vojtech, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Il ministro ha spiegato che la misura sarà applicata anche agli eventi che si svolgono al chiuso indipendentemente dal numero di coloro che vi partecipano. Restano esclusi dall'obbligatorietà della mascherina luoghi di lavoro, ristoranti e bar. La decisione è stata presa per cercare di contenere un aumento dei contagi da coronavirus nel periodo della riapertura delle scuole dopo le vacanze. Docenti e studenti dovranno obbligatoriamente indossare mascherine nelle aree comuni quali i corridoi, mentre non dovranno farlo durante le lezioni in aula. Al contempo, il periodo di quarantena, attualmente fissato a 14 giorni, sarà ridotto a 10. (Vap)