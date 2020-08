Umbria: Lega, fare chiarezza su impiego fondi da 13 milioni da parte di Arci Perugia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come gruppo consiliare Lega Umbria depositeremo un atto per chiedere alla giunta regionale di muoversi presso gli organi competenti al fine di verificare come sono stati impiegati da Arci Perugia i tredici milioni di euro di fondi per l'accoglienza incassati solo nel 2019". Lo hanno affermato il capogruppo Stefano Pastorelli e dei consiglieri Daniele Carissimi, Paola Fioroni, Valerio Mancini, Enrico Melasecche, Daniele Nicchi, Francesca Peppucci ed Eugenio Rondini che hanno spiegato: "In un momento di forte crisi economica e sociale dove a causa dell'incapacità del governo giallo-rosso e dell'inadeguatezza delle manovre di rilancio intraprese, le imprese chiudono, la disoccupazione cresce e le famiglie italiane fanno fatica ad andare avanti, non è ammissibile che in un solo anno vengano destinati tredici milioni di euro solo a una associazione che si occupa dell'accoglienza". (segue) (Ren)