Umbria: Lega, fare chiarezza su impiego fondi da 13 milioni da parte di Arci Perugia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri leghisti hanno aggiunto. "La stessa, tra l'altro che in questi giorni accoglierà 19 migranti a Gualdo Cattaneo e 10 a Foligno. In un'ottica di trasparenza e legalità è opportuno per i cittadini che si faccia chiarezza sull'impiego di questi fondi che ad oggi ci appaiono spropositati rispetto alla mission di solidarietà e volontariato che dovrebbe contraddistinguere il lavoro di queste associazioni". Quindi gli esponenti in consiglio regionale umbro della Lega hanno concluso così il loro intervento: "Sarà nostra premura verificare presso gli organi competenti la totalità dei fondi ricevuti da chi si occupa di accoglienza in Umbria". (Ren)