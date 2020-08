Roma: Pedica, ora Pd trovi candidato credibile per riconquistare Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'annuncio della ricandidatura di Raggi "ora tocca al Pd trovare un candidato credibile per riconquistare il Campidoglio. Se alcuni big del partito però hanno già prontamente rifiutato la candidatura un problema c'è. A pensare male si fa peccato, ma non si sbaglia mai". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Da militante del Pd spero che Roma non venga sacrificata sull'altare della politica nazionale - sottolinea - Non vorrei che nel tentativo di portare a casa un'assurda alleanza con i grillini, la strategia della segreteria Zingaretti fosse quella di scegliere un candidato debole o giovinetto per non mandarlo neanche al ballottaggio e poi decidere di votare Raggi al secondo turno per non favorire la destra. Sarebbe la fine di un partito bellissimo, nato con Veltroni e che rischia di morire per gli egoismi personali di quattro amici al bar. A Roma il Pd si gioca la faccia". (Com)