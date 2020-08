Bielorussia: Borrell, mercoledì informerò leader Ue sulle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, aggiornerà i capi di Stato e di governo durante il Consiglio europeo che si terrà mercoledì in merito alle attività volte a sanzionare i responsabili delle violenze in Bielorussia. È stato lo stesso Borrell a scriverlo su Twitter dopo che il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha annunciato questa mattina la convocazione di un summit europeo straordinaria legato alla situazione in corso in Bielorussia. Secondo Borrell, dovrebbero essere oggetto di sanzioni coloro che hanno commesso violenze contro i manifestanti, gli autori delle misure di repressione e coloro che hanno falsificato i risultati delle elezioni presidenziali in Bielorussia. (Beb)