- Annamaria Parente, presidente della commissione sanità al Senato, afferma in una nota: “il virus costringe alla scelta di chiudere le discoteche anche perché tra meno di un mese dobbiamo riaprire in sicurezza scuole e università ma con l'aiuto di tutti questo incubo finirà e riprenderemo la nostra socialità, un impegno per i nostri giovani”.(Com)