Coronavirus: assessore Lazio, tamponi rapidi e drive-in, grande risposta servizio sanitario regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti i tamponi rapidi anche presso l'aeroporto di Ciampino e sono operativi tutti i drive-in che rimarranno aperti fino alle ore 19. Si stanno eseguendo tutti tamponi rapidi con refertazione entro la mezz'ora. È quanto si legge in una nota della Regione Lazio. "Primi due voli atterrati a Ciampino il primo da Santiago de Compostela e il secondo da Valencia. La Asl Roma 6 - aggiunge - ha infine comunicato che 4 ragazzi tra i 18 e 22 anni d'età, partiti il 5 agosto e rientrati da Corfù il 14 agosto sono risultati positivi al covid-19. Si tratta del cluster riferibile all'associazione Scuolazoo". "Ringrazio gli oltre 170 operatori sanitari impegnati tra aeroporti e i drive-in che in pieno agosto stanno garantendo la sicurezza e la salute pubblica. Una grande dimostrazione di professionalità al servizio del Paese per difendere Roma e il Lazio. Una grande risposta del servizio sanitario regionale", ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)