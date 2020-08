Bielorussia: leader partiti Europarlamento non riconoscono vittoria elettorale di Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei principali gruppi politici del Parlamento europeo hanno chiesto lunedì, in una dichiarazione congiunta, di introdurre immediatamente delle sanzioni individuali contro ogni persona in Bielorussia responsabile delle violenze contro i manifestanti. È quanto si legge in dichiarazione congiunta i leader del Partito popolare europeo, dell'Alleanza progressista dei socialisti e democratici, Renew Europe, Verdi - Alleanza libera europea e del gruppo dei Conservatori e riformisti europei, che affermano inoltre di non riconoscere Aleksandr Lukashenko, come presidente eletto della Bielorussia. "Accogliamo con favore la decisione dei ministri degli Affari esteri dell'Ue di inserire nella lista nera tutti i responsabili delle violenze e delle falsificazioni elezioni presidenziali. Chiediamo che l'elenco delle sanzioni venga compilato il prima possibile, in modo che le persone che hanno commesso questi crimini siano bandite dalla visita all'Ue e che i loro i beni siano congelati", si legge nella dichiarazione congiunta. (segue) (Beb)