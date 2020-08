Bielorussia: leader partiti Europarlamento non riconoscono vittoria elettorale di Lukashenko (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei gruppi politici hanno affermato che le elezioni presidenziali bielorusse, tenutesi il 9 agosto, "non sono state né libere né eque, e che rapporti credibili indicano la vittoria di Svetlana Tikhanovskaya". Consideriamo, prosegue la dichiarazione congiunta, Aleksandr Lukashenko “una persona non grata nell'Unione europea. Ci uniamo al popolo bielorusso nella sua richiesta di nuove e libere elezioni, sotto la supervisione di osservatori indipendenti. Noi condanniamo fermamente gli arresti e gli atroci atti di violenza e tortura perpetrati contro i manifestanti pacifici e chiediamo un'indagine completa su questi crimini, che non possono rimanere impuniti", si legge nella dichiarazione congiunta. Gli esponenti politici europei hanno chiesto l'immediato rilascio dei manifestanti detenuti, nonché dei "prigionieri politici che sono stati arrestati prima e durante la campagna elettorale". (Beb)