Usa: l’effetto Harris premia Biden, in vantaggio di 12 punti su Trump secondo l’ultimo sondaggio

- La scelta della senatrice di origini indiane e giamaicane Kamala Harris come vice premia Joe Biden, candidato in pectore del Partito democratico per le elezioni del prossimo 3 novembre negli Stati Uniti. Secondo l’ultimo sondaggio di “Abc News” e “Washington Post”, pubblicato in coincidenza con l’apertura della Convention nazionale democratica, il senatore di Scranton, Pennsylvania, è attualmente in vantaggio di 12 punti percentuali sul presidente in carica, Donald Trump. A favore del candidato dem, infatti, si dice pronto a votare il 53 per cento degli elettori registrati contro il 41 per cento per il capo della Casa Bianca. Simile il margine di vantaggio tra gli elettori “probabili”, 54 a 44. A pesare sulle possibilità di rielezione di Trump sono in particolare due questioni: solo il 14 per cento degli intervistati ritiene che la pandemia di coronavirus sia sotto controllo e due terzi degli statunitensi ritiene che l’economia è in cattiva salute, il dato peggiore dall’ottobre del 2014. Dall’altra parte, Biden può contare sul crescente entusiasmo dei suoi sostenitori, cresciuto oggi al 48 per cento rispetto al 28 per cento dello scorso marzo. Un dato cui ha contribuito Kamala Harris, prima donna di colore e di origine asiatica a concorrere per la Casa Bianca, la cui scelta è ben valutata dal 54 per cento degli intervistati contro il 29 per cento di opinione contraria. (segue) (Nys)