Usa: l’effetto Harris premia Biden, in vantaggio di 12 punti su Trump secondo l’ultimo sondaggio (2)

- Biden, inoltre, è visto favorevolmente dal 50 per cento degli elettori coinvolti nella rilevazione, dato superiore di otto punti rispetto a quello ottenuto da Hillary Clinton in occasione dell’apertura della Convention democratica del 2016 e rispetto a quello attuale di Donald Trump, che invece è visto in maniera sfavorevole dal 56 per cento degli statunitensi. Il dato si riflette sul tasso di approvazione per l’operato del presidente: il 43 per cento degli intervistati valuta positivamente l’amministrazione Trump, il 55 per cento negativamente. Dall’inizio del mandato, Trump non è mai riuscito a ottenere l’approvazione della maggioranza. Il 59 per cento degli statunitensi disapprova specificamente la gestione della pandemia di coronavirus da parte della Casa Bianca: il 65 per cento si dice preoccupato dal virus, il 14 per cento ritiene che sia completamente o in buona parte sotto controllo. A Trump non sorridono neanche le rilevazioni sulla percezione dell’economia. Il 65 per cento sostiene che la situazione sia “non così buona” o “cattiva”. Le valutazioni negative sull’economia sono cresciute del 20 per cento dall’inizio dell’attuale mandato e sono raddoppiate dal novembre del 2018. Tuttavia, solo il 32 per cento degli statunitensi ritiene che l’economia Usa sarebbe in migliori condizioni se ci fosse Biden al potere, mentre il 35 per cento sostiene che la situazione sarebbe in tal caso ancora peggiore. (Nys)