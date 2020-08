Speciale difesa: esercitazioni Mar cinese meridionale, Pechino testa lancio siluri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guarnigione dell'esercito di liberazione popolare (Pla) a Hong Kong ha effettuato un'esercitazione nel Mar cinese meridionale testando alcune armi e lanciando siluri dalla nave Huizhou. Lo mostra un video dell'esercito trasmesso sull'emittente televisiva cinese nazionale "Cctv", che mostra la reazione militare all'ordine di simulare un attacco ad un sottomarino nemico. Nelle immagini, della durata di circa un minuto e mezzo, si vedono gli spari con i cannoni ed il lancio di siluri, in un'esercitazione che segue il dispiegamento nell'area da parte della Marina degli Stati Uniti di un gruppo d'attacco di portaerei per condurre operazioni di difesa aerea marittima. Secondo i post pubblicati sulla piattaforma social Weibo, l'esercitazione comprendeva anche operazioni con elicotteri, esercitazioni anti-terrorismo e antipirateria ed interventi di addestramento per il soccorso di emergenza. La Cina ha dato il via il primo luglio a esercitazioni navali nel Mar Cinese Meridionale, le cui isole sono oggetto di annose contese con Taiwan, Vietnam, Malesia, Brunei e Filippine. (Cip)