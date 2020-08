Speciale difesa: viceministro Difesa polacco, monitoriamo situazione ai confini con Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia sta monitorando la situazione al confine con la Bielorussia. Lo ha detto lunedì il viceministro della Difesa polacco, Wojciech Skurkiewicz, intervenuto all’emittente radiofonica pubblica. “Stiamo osservando ciò che sta accadendo in Bielorussia, proprio come tutti i paesi della Nato, e guarderemo anche ciò che accade ai nostri confini. Non saremo passivi in quest’attività di monitoraggio", ha detto Skurkiewicz. Le forze armate bielorusse hanno iniziato delle esercitazioni nei pressi della centrale nucleare di Ostrovets e nella regione di Grodno, al confine con Polonia e Lituania, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa. Il presidente, Aleksandr Lukashenko, nel suo intervento di fronte ai manifestanti filogovernativi ha dichiarato che la Nato sta rafforzando la presenza militare al confine occidentale della Bielorussia, un’accusa respinta dall’Alleanza atlantica, secondo cui queste attività hanno scopo puramente difensivo. (Vap)