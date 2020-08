Speciale difesa: il Farmaceutico militare dona il disinfettante per le persone con Sla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un supporto concreto alle persone con Sla da una delle realtà più apprezzate del territorio fiorentino. Ancora una volta lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unità produttiva dell'Agenzia industrie difesa, si dimostra indispensabile nel momento del bisogno soprattutto per le persone in maggiore difficoltà. Nei giorni scorsi, si legge in un comunicato, sono stati consegnate cento flaconi di disinfettante di produzione propria, dispositivo indispensabile nel contrasto al coronavirus, ai volontari di Aisla Firenze che lo distribuiranno durante la tradizionale Caccia al Tesoro Florentia in programma a settembre in occasione della Giornata nazionale sulla Sla. Oltre a produrre farmaci per le Forze armate, il Farmaceutico ha da sempre una grande attenzione alla collettività. Attenzione che si concretizza nella produzione di farmaci e dispositivi che possano rispondere alle necessità di chi ne ha bisogno, a cominciare da quelli delle persone con malattie rare come la Sla e non solo. (Com)