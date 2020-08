Speciale difesa: fonti “Nova”, ministri della Difesa di Turchia e Qatar a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di Turchia e Qatar, rispettivamente Hulusi Akar e Khalid bin Mohammad al Attiyah, sono attesi a Tripoli per incontrare esponenti di spicco del Governo di accordo nazionale (Gna). Fonti governative libiche hanno riferito ad “Agenzia Nova” che il programma della visita di Akar, accompagnato dal collega qatariota, includerà anche un confronto “sui passi compiuti finora per stabilire una base navale turca a Misurata e una base aerea ad Al Watiya, a sud-ovest di Tripoli". I due ministri discuteranno anche dei modi per aumentare il sostegno militare alle forze armate del Gna e rafforzare le posizioni a ovest di Sirte, città della Libia centrale controllata dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) ai comandi del generale Khalifa Haftar. Non solo. E’ previsto inoltre l’avvio di un programma di addestramento dei militari libici nelle accademie della Turchia. (Lit)