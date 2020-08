Roma: minaccia suicidio da ponte Mazzini, salvato da carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 59 anni, tossicodipendente e affetto da una pregressa patologia psichiatrica, ha tentato di suicidarsi da ponte Mazzini. Allertato il numero unico per le emergenze, sono giunti sul posto i carabinieri della compagnia speciale di Roma in zona per un servizio di controllo del territorio. Quando i militari sono arrivati sul ponte hanno notato l'uomo, in forte stato d’ansia, che alla loro vista ha detto di volersi buttare e farla finita. Con tutta le cautele del caso, i carabinieri hanno iniziato a parlare con l’uomo, lentamente, ad avvicinarlo, fintanto che, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarlo alle spalle e a trascinarlo in sicurezza sul ponte. Un’ambulanza lo ha poi condotto presso l’ospedale Santo Spirito. (Rer)