Coronavirus: De Petris (Leu), giusto chiudere discoteche, Salvini irresponsabile

- "Come un disco rotto o un malato di ossessione compulsiva Salvini continua ad attaccare gli immigrati, che nel contagio non hanno alcuna responsabilità, e il governo, che deve fronteggiare una situazione difficilissima e lo ha fatto sin qui con risultati molto positivi". Lo dichiara la senatrice di Leu, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Il leader della Lega sembra non rendersi conto di cosa sta succedendo nel mondo. La situazione in tutta Europa sta tornando a essere molto allarmante e l'Italia, che grazie alle scelte del governo e al senso di responsabilità dei cittadini, si trova ora in consizioni migliori degli altri Paesi, deve tenere la guardia alta. Chiudere le discoteche - prosegue - è stata una scelta dolorosa ma giusta. Le priorità assolute, ora, sono garantire la riapertura delle scuole in presenza a settembre e proteggere la salute dei nostri giovani, che sono i più colpiti dal contagio e della cui salute Salvini si disinteressa", prosegue la presidente De Petris. "È però fondamentale - conclude la senatrice di LeU - che nel dl Agosto vengano assicurati sostegni immediati e concreti al settore duramente colpito dell'intrattenimento dal vivo e delle discoteche".(Com)