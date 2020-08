Bielorussia: presidenti di Polonia e Repubbliche baltiche monitoreranno la situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia hanno deciso di monitorare congiuntamente la situazione in Bielorussia. Lo ha dichiarato il capo di Stato della Polonia, Andrzej Duda, via Twitter. Duda ha informato di una teleconferenza con i suoi omologhi Gitanas Nauseda (Lituania), Egils Levits (Lettonia) e Kersti Kaljulaid (Estonia), il cui scopo è stato "di scambiare opinioni sugli sviluppi in Bielorussia, soprattutto nel contesto della sicurezza regionale", ha scritto Duda. "I nostri quattro Paesi mantengono la posizione espressa nell'appello al governo bielorusso. Manteniamo anche una prontezza a sostenere il processo politico che realizzerà liberamente il popolo bielorusso", ha continuato il presidente polacco. (segue) (Vap)