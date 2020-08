Coronavirus: Asl Napoli 2 Nord, tempi tamponi rientri da estero legati a valutazioni epidemiologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'effettuazione dei tamponi a cittadini residenti sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord di rientro dall'estero, il Dipartimento di Prevenzione ha già ricevuto oltre 1500 richieste all'indirizzo dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it. "Si ricorda - ha spiegato l'Asl in una nota - che il tampone è sempre un esame diagnostico che fa seguito alle valutazioni degli epidemiologi. Un tampone effettuato troppo presto rispetto all'esposizione al virus, infatti, potrebbe determinare dei falsi negativi, causando gravi rischi per la popolazione. La tempistica di effettuazione del tampone, quindi, non è legata a questioni organizzative, ma a valutazioni epidemiologiche. Già in queste ore molti dei cittadini rientrati dall'estero residenti nell'Asl Napoli 2 Nord sono stati contattati per essere sottoposti all'esame del tampone nell'arco di cinque giorni. Ai viaggiatori di rientro si chiede la massima collaborazione osservando l'isolamento fino all'esito negativo del tampone per salvaguardare la salute dei propri cari e dei propri contatti stretti e non incorrere nelle sanzioni previste dalle ordinanze. Tali misure sono fondamentali per ridurre i rischi di diffusione del virus sul nostro territorio". Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord ha dichiarato: "Faccio un particolare appello ai ragazzi di rientro in Italia dopo una vacanza all'estero. Siate responsabili, portate pazienza per qualche giorno e rispettate le indicazioni dei sanitari. Il tempo richiesto dagli epidemiologi è importante per tutelare la salute dei vostri genitori e dei vostri cari. Collaborando insieme potremo far tornare presto il tempo del divertimento". (Ren)