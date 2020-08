Coronavirus: Pd Umbria, tamponi gratuiti per i redditi più bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tamponi gratis a tutti gli umbri, in base al reddito”. E’ la richiesta dei consiglieri regionali del Partito democratico in Umbria Tommaso Bori e Fabio Paparelli, i quali hanno presentato un’interrogazione per capire “come mai non siano state previste tariffe differenziate per scaglioni di reddito, prevedendo la gratuità di quelli più bassi e se non si ritenga utile e necessario prevedere tamponi gratuiti per tutti i cittadini che lo richiedono, dovendosi recare all’estero o essendo rientrati in Italia per motivi di lavoro”. I consiglieri Bori e Paparelli hanno ricordato “la nota del direttore Dario in materia di prenotazione delle prestazioni diagnostiche Covid, dove si prevede che il medico segnali la necessità di esame in caso di sospetto Covid, con il Servizio di igiene e sanità pubblica che dispone l’esecuzione del test molecolare gratuito. Nel caso di soggetto asintomatico per un interesse soggettivo, come ad esempio per accedere a paesi stranieri, Università, per effettuare sport o per sicurezza personale, la prestazione risulta a pagamento e deve essere richiesta dal soggetto interessato al medico il quale effettuerà la richiesta su ricetta bianca con oneri a totale carico del cittadino. Essi sono stati stabiliti dalla Regione in 76,90 euro per il test molecolare e in 9,70 euro per il test sierologico, quello che la stessa regione aveva acquistato lo scorso marzo, senza gara alcuna, all’incredibile prezzo di 16 euro + iva”. (segue) (Ren)