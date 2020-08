Coronavirus: Durigon (Lega), Zingaretti chieda scusa invece di insultare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di coronavirus, "Nicola Zingaretti farebbe bene a scusarsi per quello che ha combinato invece di insultare il leader dell'opposizione". Lo dichiara, in una nota, Claudio Durigon, responsabile del dipartimento lavoro della Lega e coordinatore romano del partito. "Il governatore del Lazio - aggiunge - andava in giro a bere spritz per i bar di Milano mentre il virus si diffondeva nel Paese. Senza contare poi la sua scandalosa gestione dell'emergenza, con milioni di euro buttati dalla Regione Lazio per acquistare mascherine mai arrivate: soldi pubblici che non si sa dove sono finiti". (Com)