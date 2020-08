Bangladesh: Khaleda Zia, sospesi quattro processi e udienza a ottobre per altri undici casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione d’appello della Corte suprema del Bangladesh ha confermato oggi la decisione dell’Alta corte (l’altra divisione della Corte suprema) di sospendere quattro processi a carico di Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier. Un collegio di cinque giudici presieduto da Syed Mahmud Hasan ha respinto il ricorso della procura contro la sospensione. I casi hanno origine da indagini per sabotaggio aperte nel 2015 dalla polizia di Jatrabari e da quella di Darussalam in seguito a una serrata indetta dal Bnp. Sempre oggi il tribunale di Dacca ha convocato la leader politica per il 6 ottobre in relazione ad altri undici casi, di cui otto nati da denunce della polizia di Darussalam e due di quella di Jatrabari con accuse di sedizione: si tratta solo di una parte dei procedimenti che la vedono coinvolta. (segue) (Inn)