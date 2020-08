Bangladesh: Khaleda Zia, sospesi quattro processi e udienza a ottobre per altri undici casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 marzo Khaleda Zia, agli arresti da due anni e dopo quasi un anno di ricovero nel policlinico universitario della capitale Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (Bsmmu), ha ottenuto la liberazione per sei mesi su ordine esecutivo del governo ed è tornata nella sua residenza nel quartiere Gulshan. La sospensione della pena è stata concessa su richiesta dei familiari per motivi umanitari, in base alla Sezione 401 del Codice di procedura penale, con alcune condizioni, tra le quali ricevere le terapie in casa e non lasciare il paese. La sua famiglia si è rivolta al governo dopo che l’Alta corte, il 27 febbraio, ha respinto l’istanza di libertà su cauzione per motivi umanitari; secondo la difesa la paziente, che soffre di ipertensione, diabete, asma e artrite reumatoide, non stava ricevendo cure adeguate. (segue) (Inn)