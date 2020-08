Rifiuti: Ama, a Roma servizi raccolta regolari anche a Cinquina e Castel Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di igiene urbana, inclusa la raccolta dei rifiuti, "vengono svolte regolarmente nei quartieri di Cinquina e Castel Giubileo, così come nel resto del territorio cittadino. Dai riscontri operativi effettuati dalle squadre in servizio sul territorio, infatti, anche le aree segnalate dai media risultano essere sotto controllo". Lo comunica, in una nota, Ama. "In particolare, squadre e mezzi dell’azienda - aggiunge - hanno effettuato un intervento mirato in via Aurelio Gotti (immagine presente sui media sabato 15 agosto) già all’inizio della scorsa settimana (lunedì 10 agosto)". (Com)