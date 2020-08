Venezuela: coronavirus, arrivata delegazione di 230 medici da Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di 230 medici cubani è arrivata domenica in Venezuela per assistere le autorità sanitarie locali a fronteggiare l'epidemia del nuovo coronavirus. Lo riferisce la presidenza del Venezuela in una nota segnalando che gli specialisti sono stati accolti all'aeroporto internazionale di Maiquetà, a Caracas, da una delegazione che comprendeva il ministro degli Esteri Jorge Arreaza, e il ministro della Salute, Carlos Alvarado. Le autorità venezuelane fanno sapere che, grazie all'accordo di cooperazione stretto con l'Avana, altri 270 medici arriveranno in settmana ed entro settembre il totale dei professionisti raggiungerà quota mille. (segue) (Brb)