Venezuela: coronavirus, arrivata delegazione di 230 medici da Cuba (4)

- Il personale medico cubano continua così ad essere inviato in missioni internazionali per coadiuvare gli sforzi per affrontare l'emergenza sanitaria. La scorsa settimana le autorità di Panama avevano annunciato contatti con l'Avana per chiamare nel paese medici e infermieri cubani. Colloqui che il governo di Laurentino Cortizo ha tenuto anche con altri paesi, tra cui Stati Uniti, Cina e Singapore. Una squadra che dovrebbe comprendere anche alcuni dei professionisti che hanno prestato servizi nel nord Italia, in primavera. Oltre all'Italia, personale medico cubano ha prestato servizio tra gli altri paesi anche in Messico, Argentina, Perù, Granada Guatemala, Guayana, Giamaica, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Trinidad e Tobago, e Uruguay. (Brb)