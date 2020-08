Ex Ilva: Labriola (FI), unici a rimetterci lavoratori, imprese e Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia Vincenza Labriola interviene sulla vicenda dell'ex Ilva. "Sembra oramai arrivata al capolinea - spiega in una nota - e gli unici a rimetterci sono i lavoratori, gli imprenditori e lo Stato. Sono mesi, infatti, che lo Stato non percepisce l'affitto, sebbene ridotto più del 50 per cento, e sono mesi che paga la cassa integrazione, oggi prorogata per sei settimane, a 8182 dipendenti dello stabilimento siderurgico. Senza contare i 470 milioni di euro stanziati con il decreto Agosto per entrare nel siderurgico Tarantino. In più - osserva ArcelorMittal, nascondendosi dietro all'emergenza sanitaria, non paga gli imprenditori dell'indotto che devono riscuotere 38 milioni di euro e sono a corto di liquidità, rischiando di fallire con tutte le ripercussioni occupazionali che ne deriverebbero. Il governo però ignora lo spirito di responsabilità di questi imprenditori che hanno garantito la continuità aziendale tra il primo e il secondo commissariamento statale e non si preoccupa di saldare i propri debiti. Di questo passo del polo siderurgico più grande d'Europa resteranno solo macerie". (Com)