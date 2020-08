Bangladesh: scetticismo su stima ufficiale di crescita per l’ultimo anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio di statistica del Bangladesh (Bbs) ha stimato per l’anno fiscale 2019-20, che si è concluso a luglio, una crescita economica del 5,2 per cento. La stima è superiore a quelle della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi), che hanno previsto un’espansione compresa tra l’1,6 e il 3,8 per cento a causa della pandemia di coronavirus. Anche la Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha pubblicato una previsione più contenuta, sebbene notevole, del 4,5 per cento. Il Centro per il dialogo politico (Cdp), importante istituto bengalese, ha espresso scetticismo sulle stime ufficiali: la direttrice esecutiva, Fahmida Khatun, ha sottolineato, infatti, che tutti gli indicatori ad eccezione delle rimesse hanno mostrato segni negativi: il credito ai privati, le esportazioni e le importazioni, gli investimenti esteri diretti e il gettito fiscale. Secondo il Cdp il paese non è cresciuto più del 2,5 per cento nell’esercizio appena terminato. (Inn)