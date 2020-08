Colombia: arrestate due persone dopo l'omicidio di otto studenti nel dipartimento di Narino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità colombiane hanno annunciato i primi due arresti in relazione all’omicidio di otto giovani tra i 17 e i 25 anni, avvenuto nella notte di sabato nella zona rurale di Samaniego, nel dipartimento di Narino. Lo hanno annunciato il direttore della sicurezza cittadina, il generale Jorge Luis Vargas, e il comandante dell’esercito, Eduardo Zapateiro, secondo quanto riferisce l’emittente “Caracol Radio”. Secondo quanto riferito da testimoni presenti sul posto, uomini armati hanno fatto irruzione durante una riunione privata aprendo il fuoco sui presenti. “Abbiamo catturato due persone armate”, ha detto Vargas. La zona in cui si è consumato il crimine, ha aggiunto, è una regione “complicata”, caratterizzata dalla presenza di coltivazioni di coca e scontri tra gruppi armati per il controllo del territorio. Il massacro segue l’omicidio di altri cinque minori a Cali, nel dipartimento di Valle del Cauca. (Mec)