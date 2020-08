Coronavirus: Libano, unità terapia intensiva piene e rischio nuova serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali governativi e privati di Beirut sono pieni di malati di coronavirus, in particolare le unità di terapia intensiva, e il governo valuta “la coraggiosa decisione di chiudere per due settimane”. Lo ha affermato oggi in un’intervista radiofonica il ministro della Sanità uscente del Libano, Hamad Hasan, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Secondo il ministro Hasan la situazione rappresenta “una sfida vera” e i numeri dei contagi registrati di recente sono “scioccanti”, dunque la questione potrebbe richiedere severe misure di contrasto. Negli ultimi giorni il Libano ha registrato un aumento dei casi giornalieri di coronavirus, legato in parte anche alla drammatica esplosione che lo scorso 4 agosto ha devastato il porto di Beirut. La settimana scorsa l’Agenzia dell’Onu per gli affari umanitari (Ocha), in un rapporto sulla situazione di Beirut aveva espresso preoccupazione per un possibile aumento dei contagi da Covid-19, visto il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale da parte dei volontari impegnati nelle operazioni di soccorso. A complicare ulteriormente la situazione delle strutture ospedaliere del paese sono proprio le conseguenze della disastrosa deflagrazione, che ha danneggiato 26 ospedali e cliniche della capitale Beirut rendendole in grado di operare solo parzialmente. (Lib)