I fatti del giorno – Italia

- Mattarella: "Il Paese ha dato prova di energie morali e civili, ora ripartire con un nuovo sviluppo" - "Il nostro Paese ha dato prova, ancora una volta, delle sue energie morali e civili e soltanto nell’integrazione e nella solidarietà europea può costruire un domani adeguato per i suoi figli". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz. "All’impegno economico, sociale, culturale che ne deriva tutti possiamo e dobbiamo contribuire. Le istituzioni anzitutto e l’intera società, con le sue forze economiche e le sue preziose autonomie sociali. Questo è il percorso per colmare i ritardi e rendere più saldi l’Italia e l’avvenire delle sue giovani generazioni", ha aggiunto Mattarella. "Questa quarantunesima edizione del Meeting - ha aggiunto il capo dello Stato - si svolge mentre la terribile pandemia semina sofferenze e morte a ogni latitudine, facendo irruzione nella nostra storia e costringendoci a un rallentamento, purtroppo con pesanti conseguenze economiche e sociali. Siamo ora chiamati a ripartire con maggiore qualità, con più forte coscienza di comunità, con un nuovo sviluppo che rispetti la natura e superi le discriminazioni sociali". In riferimento al tema di quest’anno "Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime", Mattarella ha evidenziato che "è stato scelto prima che comparisse il virus e tuttavia costituisce uno stimolo, quanto mai appropriato, per riflettere su quanto avvenuto e per avviare l’opera di ricostruzione. Questa non può attendere e ha bisogno, al tempo stesso, di profonda idealità, di ampia visione, di grande concretezza. Nei passaggi storici più importanti pesano, ovviamente, le condizioni materiali. Ma il rilancio è possibile se, accanto al legittimo gioco degli interessi, si manifesta capacità progettuale, tendenza allo sviluppo integrale della persona, impegno per la crescita di umanità che sconfiggano spinte alla chiusura, al risentimento, all’avversione, che condurrebbero invece al fallimento". "Il Meeting, fin dalle sue origini, ha guardato l’orizzonte europeo come tratto decisivo del nostro futuro - ha ricordato il presidente -. Cogliere il cambiamento, di cui l’Unione europea è stata capace nella risposta alla pandemia e nel progettare la ripartenza, è oggi la premessa di un rilancio dell’Italia".Coronavirus: Speranza, giovani ci aiutino a tenere sotto controllo i contagi - "Aiutateci a tenere sotto controllo il contagio”. E’ l’appello ai giovani lanciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza che al quotidiano “Repubblica” commenta l’ordinanza firmata ieri sulla chiusura delle discoteche e l'obbligo di mascherina all'aperto spiegando che si tratta di ''un sacrificio” “inevitabile per affrontare la sfida dell'apertura delle scuole, il vero cuore delle relazioni sociali del Paese”. “Non vogliamo chiudere in casa i ragazzi né rovinare le loro vacanze. Credo che possano continuare a divertirsi rispettando le uniche tre regole che sono rimaste: mascherine usate correttamente anche all'aperto, distanziamento di almeno un metro per interrompere la catena dei contagi e igiene delle mani'', spiega il ministro. “Purtroppo dobbiamo fare i conti con un dato di fatto: l'età media dei contagiati nelle ultime settimane è scesa vertiginosamente, siamo intorno ai 39 anni e ci sono alcuni ragazzi in condizioni severe. È chiaro che il virus fa più male ai grandi e i più giovani pagano un prezzo meno alto, ma possono portarlo a casa. Difendere loro significa difendere il Paese”, sottolinea Speranza.Coronavirus: Boccia, impensabile chiusura totale come marzo o aprile - "Un lockdown come marzo o aprile sarebbe impensabile, non ce lo possiamo permettere”. Lo dice il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato dal quotidiano “Libero”, dove sottolinea come “i dati di giugno e luglio sulla ripresa sono confortanti”. Secondo il ministro “se la situazione dovesse peggiorare ci potrebbero essere chiusure settoriali, di singoli comparti economici. D'altronde anche la ripartenza è stata a fasi. Ma non escludo neppure chiusure di singole zone, se dovessero scoppiare focolai allarmanti", prosegue. "La situazione sanitaria del Paese mi conforta - aggiunge -. Gli ospedali sono preparati, ma questo grazie anche all'aiuto dello Stato, che ha rafforzato tutta la sanità. Mi fido di tutta la sanità italiana. Mi lasci dire che l'epidemia ci ha insegnato l'importanza della sanità pubblica e della medicina del territorio, che, sia ben inteso, non levano nulla alla qualità e all'importanza della medicina privata". "Se mi fido anche della sanità lombarda? Certamente. Non ho mai voluto far polemiche", aggiunge Boccia. E' indubbio che una parte del Paese sia stata investita da una virulenza del Covid-19 incontenibile. L'errore è stato quando, sottovalutando l'epidemia, si è cercato di andare avanti il più possibile". "Certo - prosegue - che spiace vedere che molti dei nuovi positivi siano cittadini andati a fare le vacanze all'estero e tornati con il virus. Questa doveva essere l'estate da passare in Italia, oltre alla nazione più bella al mondo siamo anche tra le più sicure sotto l'aspetto sanitario...Avevamo fatto un appello per restare dentro i nostri confini; non tutti lo hanno seguito, peccato", conclude il ministro.Coronavirus: Sileri (M5s), non ci sarà una nuova chiusura, bene essere prudenti ma no al panico - "In Italia stiamo andando meglio, siamo stati più bravi degli altri paesi, e lo dico senza presunzione ma con realismo. Non possiamo però bruciare i sacrifici fatti fino ad ora: serve prudenza ma non la paura". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in un post su Facebook dove rilancia un'intervista a "Il Fatto Quotidiano" nel quale fa chiarezza sulla vicenda delle discoteche e sui contagi nel nostro paese. "Serve spiegare meglio quanto deciso ieri e le relative motivazioni: l’intento delle decisioni prese è proteggere i ragazzi, non rinchiuderli", dichiara il viceministro. "Ma andiamo per ordine: la chiusura dei locali notturni è stata valutata la scelta migliore secondo il principio di massima precauzione. Purtroppo non esiste la possibilità di ballare in discoteca mantenendo la distanza di due metri. E porto ad esempio anche quanto accaduto in Versilia al locale Seven Apples: una persona è risultata positiva e si son dovute rintracciare 726 persone per sottoporle a tampone. Ecco, questo si potrebbe prevenire anche con Immuni, scaricandola, oltre che con la chiusura temporanea degli spazi adibiti al ballo, oltre all’uso delle mascherine negli orari della movida", sostiene Sileri. "Niente allarmismo quindi ma armiamoci di responsabilità e consapevolezza", aggiunge il viceministro. "Fermo restando che, come dico da settimane, un positivo non è un malato perché il virus attacca con meno virulenza le persone più giovani, anche se alcuni sono in condizioni severe, sono però i più fragili che dobbiamo assolutamente proteggere, a qualunque costo. Questo non è un lockdown e credo non ve ne sarà un altro, restiamo attenti e responsabili", conclude.Turismo: Coldiretti, 3 italiani su 4 in vacanza in malghe, frantoi e cantine - Tre italiani su quattro (75 per cento) in vacanza al mare, in montagna o nel verde durante l'estate 2020 hanno scelto di visitare frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori, ottimizzare il rapporto prezzo/qualità e garantirsi una spesa sicura. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che evidenzia come si tratti di una tendenza favorita dalla crescita del turismo di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, per evitare pericolosi affollamenti con l'emergenza coronavirus. Si tratta – sottolinea la Coldiretti in una nota - di una svolta patriottica importante in un momento in cui la mancanza quasi totale di turisti stranieri ha fatto venir meno una fetta importante della clientela particolarmente sensibile alla qualità e sostenibilità dell'alimentazione. Il cibo quest'anno rappresenta per quasi il 18 per cento degli italiani – continua la Coldiretti – la principale motivazione di scelta del luogo di villeggiatura, mentre per un altro 50 per cento costituisce uno dei criteri su cui basare la propria preferenza. Solo un 7 per cento dichiara di non prenderlo per niente in esame. (Rin)