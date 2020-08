India: Jammu e Kashmir, tre agenti uccisi nel distretto di Baramulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) dell’India e uno dell’Ufficio della polizia speciale (Spo) del Jammu e Kashmir sono stati uccisi oggi nel Territorio dell’Unione indiana, nel distretto di Baramulla. Le autorità hanno riferito che i tre uomini sono stati vittime di un attacco terroristico mentre erano impegnati in un pattugliamento congiunto nell’area di Kreeri. Rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale, dove sono deceduti. Insieme a loro, ha precisato l’ispettore generale della polizia territoriale, Vijay Kumar, è stato ucciso anche un terrorista. La zona è stata circondata ed è in corso un’operazione di perlustrazione. Il 14 agosto altri due agenti sono stati uccisi in circostanze analoghe a Nowgam, a sud di Srinagar. (segue) (Inn)