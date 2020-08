Bielorussia: procura generale, ricevute molte richieste per indagare su abusi di potere polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio della procura generale della Bielorussia sta ricevendo molte richieste che chiedono di avviare casi di abuso di potere da parte delle forze di sicurezza durante le proteste dell’ultima settimana. È quanto riferito dalla Procura general. "L'Ufficio della procura generale riceve numerose richieste di avvio di procedimenti penali per i fatti di abuso di potere da parte delle forze dell'ordine. Secondo la procedura stabilita dal codice di procedura penale della Bielorussia, queste richieste vengono inviate al Comitato investigativo della Bielorussia per prendere decisioni nel merito", ha detto in un messaggio pubblicato sul canale Telegram della Procura generale. Il ministero ha sottolineato che per ogni fatto verrà effettuato un controllo obiettivo e completo. Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, che secondo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine usano gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta mentre un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato. (Rum)