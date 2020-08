Libano: fratello ex premier Hariri, libanesi mantengano la calma per verdetto Tribunale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baha' Hariri, uomo d’affari libanese, fratello dell’ex premier Saad e figlio dell’ex primo ministro Rafik, ha invitato i libanesi a “mantenere la calma” dopo il verdetto del Tribunale speciale per il Libano istituito dall’Onu, atteso per domani, sull’omicidio del padre. Lo riferisce un comunicato dell’imprenditore libanese, citato dal quotidiano “L’Orient-Le jour”. Secondo Baha' Hariri i libanesi sono in attesa della verità riguardo all’assassinio del padre, avvenuto a Beirut il 14 febbraio del 2005, ma occorre “proteggere il Libano” e “astenersi da inutili reazioni di collera”. Il verdetto, inizialmente atteso per la mattina del 7 agosto, era stato rimandato a domani in seguito alla drammatica esplosione che lo scorso 4 agosto ha devastato il porto della capitale libanese. Nel processo sono giudicati in contumacia quattro supposti esponenti della milizia sciita libanese Hezbollah, che ha respinto tutte le accuse e ha rifiutato di consegnare gli imputati. Hariri ha inoltre insistito sull’importanza di “liberare il paese dai corrotti” e dalla “classe politica che organizza la distruzione programmata del Libano” in seguito ai tragici fatti di Beirut. Secondo le ultime stime delle Nazioni Unite, l’esplosione ha provocato almeno 178 vittime e più di 6.000 feriti. (Lib)