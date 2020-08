Usa-Haiti: Pompeo chiede a presidente Jovel impegno su elezioni e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha trasmesso al presidente di Haiti, Jovenel Moise, l'invito di Washington a celebrare al più presto nuove elezioni legislative e un impegno al rispetto dei diritti umani. "È fondamentale che Haiti metta in agenda le elezioni già in ritardo, costituisca un consiglio elettorale inclusivo, rafforzi il ruolo della legge e il supporto ai diritti umani", ha scritto Pompeo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter a conclusione dell'incontro con Abinader tenuto a Santo Domingo, a margine della cerimonia di insediamento del nuovo presidente dominicano Luis Abinader. (segue) (Mec)