Usa-Haiti: Pompeo chiede a presidente Jovel impegno su elezioni e diritti umani (2)

- Le elezioni parlamentari ad Haiti si sarebbero dovute tenere ad ottobre, ma le dure proteste di piazza organizzate contro l'esecutivo per denunciare le condizioni sociali che vive il paese hanno finito per rimandare, sinora senza data, l'apertura delle urne. I tentativi di mediazione per risolvere la crisi non sono fin qui andati a buon fine, complice l'incedere dell'emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus: ad oggi il paese francofono conta 7.879 contagi e 196 morti. Il mandato dei parlamentari è scaduto a gennaio 2020. (Mec)