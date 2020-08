Bosnia: sindacati chiedono riapertura scuole "in massima sicurezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati del settore dell'istruzione primaria del Cantone di Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, hanno chiesto "la massima sicurezza" per studenti e insegnanti come condizione per la riapertura della scuole. Secondo quanto riferisce oggi l'emittente "N1", i sindacati hanno posto l'attenzione sulla "protezione della vita e della salute" degli insegnanti, in particolare dei colleghi più anziani con problemi di salute pregressi, e di quella dei bambini negli asili e nella scuola primaria. In una nota rilanciata dalla stampa locale i sindacati hanno concluso che sosterranno i provvedimenti e le ordinanze delle autorità solo se "convinti che tutte le condizioni preliminari" contro la diffusione del coronavirus siano soddisfatte. Gli asili e le scuole primarie, prosegue la nota, devono essere oggetto di disinfezione quotidiana e i lavoratori devono avere una quantità sufficiente di dispositivi di protezione. I sindacati hanno inoltre chiesto che il ministero dell'Istruzione rifornisca tutte le scuole primarie delle risorse sufficienti per aumentare la capacità della rete Internet e delle attrezzature tecniche. I sindacati hanno infine invitato il governo locale del Cantone di Sarajevo e il ministero dell'istruzione a negoziare un nuovo contratto collettivo per l'istruzione prescolare e primaria entro il 31 agosto. (Seb)