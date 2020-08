Lavoro: Catalfo, altri 12 miliardi per sostenere lavoratori, famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando è scoppiata la pandemia, il governo si è posto come obiettivo quello di garantire protezione sociale a milioni di cittadini: con il Decreto Agosto abbiamo fatto un ulteriore passo avanti in questa direzione. Tra i numerosi interventi previsti, grazie all’operato del mio ministero le risorse per il lavoro ammontano a 12 miliardi di euro: un ventaglio di misure davvero ampio che marca con decisione l’impegno a sostenere lavoratori, famiglie e imprese tuttora condizionate dall’emergenza Coronavirus. Lo scrive la ministra del lavoro Nunzia Catalfo in un intervento pubblicato sul Blog delle Stelle. "Innanzitutto, per continuare ad assicurare ai lavoratori il sostegno al reddito, abbiamo esteso la cassa integrazione di ulteriori 18 settimane per i periodi compresi fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Alle prime 9 settimane potranno accedere tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta e le domande autorizzate – ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio – relative a periodi successivi al 13 luglio 2020 saranno computate nelle prime 9 settimane disciplinate dal Decreto", aggiunge la ministra, secondo cui a seguire, le ulteriori 9 settimane saranno concesse a tutti i datori di lavoro ai quali saranno state interamente autorizzate le precedenti 9 (il regime di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale varierà sulla base dell’andamento del fatturato dell’impresa richiedente relativo al primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019). "Sempre sulla cassa integrazione, il provvedimento stabilisce che l’INPS possa esaminare le domande rigettate perché presentate fuori termine e sposta le decadenze di fine agosto al 30 settembre 2020", dichiara Catalfo. (segue) (Rin)