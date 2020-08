Lavoro: Catalfo, altri 12 miliardi per sostenere lavoratori, famiglie e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del lavoro afferma inoltre che, per incentivare i datori di lavoro a uscire dalla cassa integrazione, a coloro che decideranno di non chiedere nuova Cig Covid-19 sarà riconosciuto lo sgravio contributivo del 100 per cento fino a 4 mesi. "Per tutto il periodo in cui saranno coperte dalla cassa integrazione o dall’esonero contributivo, le imprese non potranno licenziare", afferma ancora Catalfo, secondo cui un altro, importantissimo intervento è quello che riguarda l’esonero contributivo al 100 per cento per 6 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato: in questo modo, puntiamo a favorire oltre 410 mila nuove assunzioni da qui alla fine dell’anno. "Inoltre, per le assunzioni di lavoratori stagionali e degli stabilimenti termali sono previsti fino a 3 mesi di esonero contributivo al 100 per cento. E ancora, abbiamo previsto una agevolazione contributiva pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese situate in Regioni svantaggiate del Sud Italia", sottolinea. (segue) (Rin)