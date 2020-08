Lavoro: Catalfo, altri 12 miliardi per sostenere lavoratori, famiglie e imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catalfo spiega poi che sempre con il Decreto Agosto, è stato incrementato di 500 milioni di euro il “Fondo nuove competenze” (facendo così salire la sua dotazione a 730 milioni), che potrà essere usato anche per le transizioni occupazionali e fino al 2021. Il Fondo, uno strumento che ho fortemente voluto e in cui credo fermamente, è pensato per riqualificare i lavoratori. Anziché andare in cassa integrazione, questi ultimi rientrano in azienda e il loro orario di lavoro può essere rimodulato: una parte di esso viene retribuito dallo Stato e dedicato a corsi di formazione che gli consentono di accrescere le proprie competenze per dare valore aggiunto all’impresa. (segue) (Rin)