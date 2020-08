Lavoro: Catalfo, altri 12 miliardi per sostenere lavoratori, famiglie e imprese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dichiara che oltre alla prosecuzione per ulteriori due mensilità di NASpI e DIS-COLL per coloro che hanno visto terminare il sussidio a maggio e giugno (la misura include anche chi era già beneficiario della proroga inserita nel Decreto Rilancio) c’è il riconoscimento, previa presentazione di una nuova domanda, di un’altra quota di Reddito di emergenza. Il provvedimento prevede poi un bonus da mille euro una tantum a beneficio di numerose categorie di lavoratori: stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali di altri settori; intermittenti (con almeno 30 giornate di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020); prestatori d’opera; incaricati di vendita a domicilio; lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo (con almeno 7 giornate di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020); lavoratori sportivi professionisti; lavoratori sportivi stagionali (600 euro una tantum); professionisti iscritti alle casse di previdenza private (maggio); lavoratori marittimi (disoccupati non titolari di NASpI, 600 euro per 2 mesi). A tutti i dipendenti di Air Italy vengono riconosciuti 10 mesi di cassa integrazione per cessazione. "Infine, per i cittadini in condizioni di invalidità civile al 100 per cento e di età pari o superiore a 18 anni, l’assegno verrà aumentato portandolo da 285 euro a circa 650 euro al mese (considerati i livelli reddituali previsti dalla legge). Ciò in linea con i principi stabiliti da una recente sentenza della Corte costituzionale. L’adeguamento ha effetto dal 20 luglio. Una norma di giustizia sociale in favore di quelle persone alle quali, mai come adesso, dobbiamo garantire più diritti e tutele", conclude Catalfo. (Rin)